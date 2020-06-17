Угроза никуда не исчезла: Кабмин продлит карантин до 31 июля

"Учитывая рост числа коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация", - заявил Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что за последнюю неделю коронавирусом заболело 4853 человека. Это самое большое число за все время пандемии в Украине. По словам премьера, правительство понимает, что украинцы устали от карантина, но коронавирусная угроза никуда не делась.
"Коронавирус никуда не исчез, угроза от него и для нашей медицинской системы, и для нас никуда не исчезла",- подчеркнул Шмыгаль.
Премьер добавил, что при необходимости правительство рассмотрит возможность введения в отдельных регионах усиленного карантина. Этот вопрос вынесен на заседание Кабинета министров.
Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продлило.
После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.
Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничительные меры постепенно были ослаблены.
Кроме того, в правительстве задумываются, чтобы усилить ответственность за несоблюдение масочного режима.