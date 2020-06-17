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Среда, 17.06.2020
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Угроза никуда не исчезла: Кабмин продлит карантин до 31 июля

Угроза никуда не исчезла: Кабмин продлит карантин до 31 июля
14:41 Сегодня Телеграф
Кабинет министров Украины намерен продлить адаптивный карантин до 31 июля. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 17 июня.

"Учитывая рост числа коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация", - заявил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что за последнюю неделю коронавирусом заболело 4853 человека. Это самое большое число за все время пандемии в Украине. По словам премьера, правительство понимает, что украинцы устали от карантина, но коронавирусная угроза никуда не делась.

"Коронавирус никуда не исчез, угроза от него и для нашей медицинской системы, и для нас никуда не исчезла",- подчеркнул Шмыгаль.

Премьер добавил, что при необходимости правительство рассмотрит возможность введения в отдельных регионах усиленного карантина. Этот вопрос вынесен на заседание Кабинета министров.

Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продлило.

После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничительные меры постепенно были ослаблены.

Кроме того, в правительстве задумываются, чтобы усилить ответственность за несоблюдение масочного режима.

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Все по теме:

Кабмин, Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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