Несоблюдение масочного режима: в Раде планируют усилить ответственность

В ВР планируют выносить на заседание вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что они планируют выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий", — сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что людям нужно разъяснять вопросы соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

Как сообщалось, суды возвращают правоохранителям каждый пятый протокол о нарушении карантина.