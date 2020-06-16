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Несоблюдение масочного режима: в Раде планируют усилить ответственность

Несоблюдение масочного режима: в Раде планируют усилить ответственность
14:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ
В ВР планируют выносить на заседание вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что они планируют выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий", — сказал Денис Шмыгаль.

В Раде приняли за основу законопроект о противоминной деятельности

Он отметил, что людям нужно разъяснять вопросы соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

Как сообщалось, суды возвращают правоохранителям каждый пятый протокол о нарушении карантина.

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Украина, Карантин.

Автор:

Телеграф
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