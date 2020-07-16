Украина теряет позиции в производстве молока

С начала текущего года в Украине наблюдается тенденция к уменьшению производства молочных продуктов.

За январь-июнь 2020 года производство молока в Украине сократилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 4,59 млн тонн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

За январь-июнь 2020 года в Украине было произведено 4,59 млн тонн молока (на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года). В том числе сельскохозяйственные предприятия произвели 1,39 млн тонн молока (на 0,7% меньше), хозяйства населения — 3,20 млн тонн (на 4,9% меньше).

Больше всего молока за шесть месяцев 2020 года произвели в Полтавской области — 361,3 тыс. тонн (на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года); на втором месте — Винницкая (357,9 тыс. тонн; на 4,5% меньше); на третьем — Хмельницкая (317,8 тыс. тонн; на 0,5% больше) области.

Наименьшие объемы производства молока за указанный период продемонстрировали в Луганской (53,4 тыс. тонн; на 1,7% меньше, чем за январь-июнь 2019 года), Донецкой (74,6 тыс. тонн; на 12,6% меньше) и Запорожской (102,7 тыс. тонн; на 7,6% меньше) областях.

Как сообщалось, по данным Госстата, в январе-июне 2019 года в Украине было произведено 4,78 млн тонн молока; на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.