Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кирилл Шевченко - новый глава Нацбанка
Кирилл Шевченко - новый глава Нацбанка
Верховная Рада собралась на заседание: онлайн-трансляция (Видео)
Рада собралась на заседание: онлайн-трансляция (Видео)
ФИФА обновила рейтинг сборных: Украина входит в топ-25
ФИФА обновила рейтинг сборных: Украина входит в топ-25
Новолуние в июле 2020 года: что категорически нельзя делать
Новолуние в июле 2020 года: что категорически нельзя делать

Украина теряет позиции в производстве молока

Украина теряет позиции в производстве молока
12:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
С начала текущего года в Украине наблюдается тенденция к уменьшению производства молочных продуктов.

За январь-июнь 2020 года производство молока в Украине сократилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 4,59 млн тонн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

За январь-июнь 2020 года в Украине было произведено 4,59 млн тонн молока (на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года). В том числе сельскохозяйственные предприятия произвели 1,39 млн тонн молока (на 0,7% меньше), хозяйства населения — 3,20 млн тонн (на 4,9% меньше).

Больше всего молока за шесть месяцев 2020 года произвели в Полтавской области — 361,3 тыс. тонн (на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года); на втором месте — Винницкая (357,9 тыс. тонн; на 4,5% меньше); на третьем — Хмельницкая (317,8 тыс. тонн; на 0,5% больше) области.

Украинский экспорт азотных удобрений превысил импорт более чем на половину

Наименьшие объемы производства молока за указанный период продемонстрировали в Луганской (53,4 тыс. тонн; на 1,7% меньше, чем за январь-июнь 2019 года), Донецкой (74,6 тыс. тонн; на 12,6% меньше) и Запорожской (102,7 тыс. тонн; на 7,6% меньше) областях.

Как сообщалось, по данным Госстата, в январе-июне 2019 года в Украине было произведено 4,78 млн тонн молока; на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молоко, Производство, Госстат.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым: родственники погибшего требуют баснословную сумму
02 16 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Глава аппарата ВР написал заявление об отставке
04 "Мы не котята, мы сторожевые псы": Вятрович призывает людей собраться у Рады в защиту украинского языка
05 Сколько получают прокуроры в ОГП: Венедиктова назвала цифры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября
Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября
Лето снова &quot;занимает позиции&quot;: в Украину вернется 30-градусная жара
В Украину вернется 30-градусная жара
COVID-19 забрал жизни 586 890 человек
COVID-19 забрал жизни 586 890 человек
День бухгалтера 16 июля: поздравления в стихах и открытках
День бухгалтера 16 июля: поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь