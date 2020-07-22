В украинском правительстве появилось новое министерство

Украинскую промышленность будет курировать профильное ведомство - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, его возглавит Олег Уруский.

Кабинет министров принял постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, сообщается на сайте Кабмина

"Необходимо создать новое министерство. Этот вопрос давно назрел. И важно сегодня расставить правильные приоритеты. Это должны быть новые подходы к развитию обширности... Сегодня официально мы дадим старт созданию министерства", - отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Принятие этого постановления позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет, обеспечит развитие регионов", - отметил вице-премьер-министр Олег Уруский.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение Олега Уруского вице-премьер-министром по вопросам промышленности.

Конкурс на эту должность объявили еще в июне. 10 июля Шмыгаль подавал в Верховную Раду проект постановления о назначении Уруского вице-премьер-министром, но 13 июля его отозвали. 14 июля документ был подан повторно.