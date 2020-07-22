Скачать
Среда, 22.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В украинском правительстве появилось новое министерство
В украинском правительстве появилось новое министерство
В Украине продлили карантин до 31 августа
В Украине продлили карантин до 31 августа
Постол - Рамирес: назначена новая дата боя
Постол - Рамирес: назначена новая дата боя
Украинский фильм попал в программу Венецианского кинофестиваля
Украинский фильм попал в программу Венецианского кинофестиваля

В украинском правительстве появилось новое министерство

В украинском правительстве появилось новое министерство
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Украинскую промышленность будет курировать профильное ведомство - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, его возглавит Олег Уруский.

Кабинет министров принял постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, сообщается на сайте Кабмина

"Необходимо создать новое министерство. Этот вопрос давно назрел. И важно сегодня расставить правильные приоритеты. Это должны быть новые подходы к развитию обширности... Сегодня официально мы дадим старт созданию министерства", - отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Принятие этого постановления позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет, обеспечит развитие регионов", - отметил вице-премьер-министр Олег Уруский.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение Олега Уруского вице-премьер-министром по вопросам промышленности.

Конкурс на эту должность объявили еще в июне. 10 июля Шмыгаль подавал в Верховную Раду проект постановления о назначении Уруского вице-премьер-министром, но 13 июля его отозвали. 14 июля документ был подан повторно. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Промышленность, Кабмин, Олег Уруский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Захват заложников в Луцке: в сети появилось видео задержания террориста
02 СМИ: "Луцкий террорист" поставил ультиматум и дал полчаса на выполнение его требований
03 Путин должен быть отстранен: в Хабаровске люди вышли на протест
04 Места для терорризма в Украине нет: Зеленский поприветствовал освобождение заложников
05 Фея раскроет тайны Вашего темперамента: простой психологический тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У берегов Аляски произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами
У берегов Аляски произошло мощное землетрясение
&quot;Еще один день в 2020 году&quot;: Илон Маск прокомментировал теракт в Луцке
Илон Маск прокомментировал теракт в Луцке
ООС: оккупанты снова открывали огонь, ранены двое украинских военных
ООС: оккупанты снова открывали огонь, ранены двое военных
&quot;Танцы со звездами 2020&quot;: в шоу поучаствует звезда сериала &quot;Папик&quot; Дарья Петрожицкая
"Танцы со звездами 2020": в шоу поучаствует звезда сериала "Папик"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь