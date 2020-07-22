Зима близко: Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине угля и газа на отопительный сезон

В Украине на данный момент имеются рекордные запасы в подземных газовых хранилищах, а именно 21 млрд куб. метров.
Также рекордными за последние годы являются и запасы угля. ЭЦ и тепловые станции уже обеспечили углем в достаточных объемах.
Исходя из этого отопительный сезон должен пройти комфортно.
Со слов Шмыгаля, в Украине по состоянию на 15 июля к зимнему периоду подготовили только половину жилого фонда, медучреждений и учебных заведений.
Более 80 000 домов уже готовы к зиме, ведутся ремонтные работы котельных и сетей, на которые уже было потрачено более 6 млрд гривень.
В текущем году на "теплые кредиты" выделили около 600 млн гривень.
Премьер подчеркнул, что на заседании Кабмина 22 июля, будет принято распоряжение, необходимое для запуска плана по подготовке и качественном прохождении зимнего сезона отопления. Он призывал органы местного самоуправления начать работы по подготовке к зиме.