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Президент Швейцарии встретилась со Шмыгалем: обсуждали совместные проекты

Президент Швейцарии встретилась со Шмыгалем: обсуждали совместные проекты
Обновлено 01:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Телеграм
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Швейцарской конфедерации Симонеттой Соммаругой. О встрече сообщается в Телеграмм-канале премьера Украины.

"Имел честь приветствовать Президента Швейцарской Конфедерации Симонетту Соммаругу в здании украинского правительства. Швейцария является надежным партнером Украины, входит в топ-5 крупнейших инвесторов в нашу экономику и поддерживает  Украину на пути перемен и структурных реформ", - написал Шмыгаль. 

"Вместе с госпожой Соммаругой обсудили совместные проекты в производстве медоборудования, а также продукции в области машиностроительства. Во время встречи рассказал и швейцарской делегации об уверенных шагах относительно завершения реформ децентрализации и формирования административно-территориального устройства", - добавил он. 

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Как известно, по приглашению Владимира Зеленского, с 20 по 23 июля президент Швейцарии находится в Украине с официальным визитом.

21 июля президенты Украины и Швейцарии провели встречу в Мариинском дворце.

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Симонетта Соммаруга, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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