Президент Швейцарии встретилась со Шмыгалем: обсуждали совместные проекты

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Швейцарской конфедерации Симонеттой Соммаругой. О встрече сообщается в Телеграмм-канале премьера Украины.

"Имел честь приветствовать Президента Швейцарской Конфедерации Симонетту Соммаругу в здании украинского правительства. Швейцария является надежным партнером Украины, входит в топ-5 крупнейших инвесторов в нашу экономику и поддерживает Украину на пути перемен и структурных реформ", - написал Шмыгаль.

"Вместе с госпожой Соммаругой обсудили совместные проекты в производстве медоборудования, а также продукции в области машиностроительства. Во время встречи рассказал и швейцарской делегации об уверенных шагах относительно завершения реформ децентрализации и формирования административно-территориального устройства", - добавил он.

Как известно, по приглашению Владимира Зеленского, с 20 по 23 июля президент Швейцарии находится в Украине с официальным визитом.

21 июля президенты Украины и Швейцарии провели встречу в Мариинском дворце.