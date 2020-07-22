Новый заместитель главы Нацбанка: кого назначил совет НБУ

Сегодня в совете Нацбанка назначили замглавы НБУ Юрия Гелетия. С 23 июля Олег Чурий прекращает выполнение обяанностей на жтой должности. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

В совете НБУ на заседании 22 июля 2020 года назначили замглавы Нацбанка Юрия Гелетия.

Данную кандидатуру подал Совету НБУ глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Источники Нацбанка сообщают, что Олег Чурий с 23 июля текущего года завершит выполнение полномочий замглавы НБУ в связи с окончанием срока полномочий и увольнением с должности.

Новый замглавы НБУ Юрий Гелетий

Кирилл Шевченко также добавил, что Юрий Гелетий, это политически независимый технократ, он опытный и знающий профессионал, имеет достаточный практический опыт работы в госсекторе и непосредственно в НБУ.

"Юрий Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применить свои знания и опыт как член команды Национального банка", - отметил Шевченко.