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Новый заместитель главы Нацбанка: кого назначил совет НБУ

Новый заместитель главы Нацбанка: кого назначил совет НБУ
16:58 Сегодня Телеграф Фото: НБУ
Сегодня в совете Нацбанка назначили замглавы НБУ Юрия Гелетия. С 23 июля Олег Чурий прекращает выполнение обяанностей на жтой должности. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

В совете НБУ на заседании 22 июля 2020 года назначили замглавы Нацбанка Юрия Гелетия. 

Данную кандидатуру подал Совету НБУ глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Источники Нацбанка сообщают, что Олег Чурий с 23 июля текущего года завершит выполнение полномочий замглавы НБУ в связи с окончанием срока полномочий и увольнением с должности.

Новый замглавы НБУ Юрий Гелетий

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Кирилл Шевченко также добавил, что Юрий Гелетий, это политически независимый технократ, он опытный и знающий профессионал, имеет достаточный практический опыт работы в госсекторе и непосредственно в НБУ.

"Юрий Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применить свои знания и опыт как член команды Национального банка", - отметил Шевченко.

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Все по теме:

НБУ, Украина, Нацбанк, Кирилл Шевченко, Олег Чурий, Юрий Гелетий.

Автор:

Телеграф
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