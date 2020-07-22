Новый заместитель главы Нацбанка: кого назначил совет НБУ

В совете НБУ на заседании 22 июля 2020 года назначили замглавы Нацбанка Юрия Гелетия.
Данную кандидатуру подал Совету НБУ глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
Источники Нацбанка сообщают, что Олег Чурий с 23 июля текущего года завершит выполнение полномочий замглавы НБУ в связи с окончанием срока полномочий и увольнением с должности.
Новый замглавы НБУ Юрий Гелетий
Кирилл Шевченко также добавил, что Юрий Гелетий, это политически независимый технократ, он опытный и знающий профессионал, имеет достаточный практический опыт работы в госсекторе и непосредственно в НБУ.
"Юрий Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применить свои знания и опыт как член команды Национального банка", - отметил Шевченко.