Украина значительно увеличила экспорт товаров в Египет

В Министерстве иностранных дел рассказали, что за прошлый год Украина расшила экспорт различных товаров в Египет на 44,8%.

Экспорт украинских товаров в Египет за 2019 год вырос на 44,8%.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"За прошлый год экспорт украинских товаров на египетский рынок вырос на 44,8%", - написал Боднар в Twitter.

Єгипет -це не лише одне з улюблених місць для відпочинку укр. туристів,але й ключовий економічний партнер України на Африканському континенті.За минулий рік експорт укр. товарів на єгипетський ринок зріс на 44,8%.Разом з послом Єгипту поговорив про значні інвестиційні перспективи pic.twitter.com/84jJTfC2cT — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 24, 2020

Он отметил, что Египет - ключевой экономический партнер нашего государства на Африканском континенте.

Кроме того, он совместно с послом Египта обсудил инвестиционные перспективы.

Напомним, Украина в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировала 56,2 миллиона тонн зерна, что на 13% больше, чем в прошлом сезоне, когда были экспортированы рекордные 49,7 миллиона тонн.