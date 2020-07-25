Урожай-2020: какие области лидируют по сбору зерна

Украинские аграрии уже собрали 20,6 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.

Стало известно, какие области больше всего собрали зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает Минэкономики.

"По состоянию на 23 июля украинские сельхозпроизводители уже собрали 20,6 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 5,7 миллионов га (38% от прогноза - ред.)", - говорится в сообщении.

Лидерами по объемам сбора урожая являются:

Днепропетровская обл. (2,7 млн тонн с площади 787 тыс. га (+ 761 тыс. тонн в неделю)

Запорожская обл. (2,7 млн тонн с площади 776 тыс. га (+ 572 тыс. тонн в неделю)

Херсонская обл. (2,5 млн тонн с площади 823 тыс. га (+ 532 тыс. тонн в неделю)

Николаевская обл. (2,5 млн тонн с площади 844 тыс. га (+ 205 тыс. тонн в неделю)

Донецкая обл. (2,2 млн тонн с площади 596 тыс. га (+ 1,2 млн тонн в неделю).

А в разрезе культур всего собрано:

пшеницы - 12,8 млн тонн с площади 3,5 млн га (53%);

ячменя - 6,4 млн тонн с площади 1,7 млн га (75%);

гороха - 385 тыс. тонн с площади 173 тыс. га (74%);

Напомним, Украина в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировала 56,2 миллиона тонн зерна, что на 13% больше, чем в прошлом сезоне, когда были экспортированы рекордные 49,7 миллиона тонн.