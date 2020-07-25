Скачать
Суббота, 25.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина снова побила новый "рекорд" по COVID-19
Украина снова побила новый "рекорд" по COVID-19
Пропаганда гомосексуализма: когда ждать рассмотрения законопроекта
Пропаганда гомосексуализма: когда ждать рассмотрения законопроекта
Экс-игрок Барселоны Хави заразился коронавирусом
Экс-игрок Барселоны Хави заразился коронавирусом
Леся Никитюк в Instagram показала самое красивое поле в Карпатах (Фото)
Леся Никитюк в Instagram показала самое красивое поле в Карпатах (Фото)

В ЕС отреагировали на изменения в законе о госзакупках

В ЕС отреагировали на изменения в законе о госзакупках
14:10 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: unsplash.com
Представители Европейского Союза выразили обеспокоенность относительно изменений в законе о госзакупках

В Европейском Союзе обеспокоены изменениями в законе о госзакупках, с тем чтобы ограничить доступ к публичным закупкам для продукции машиностроения, если хотя бы часть компонентов не будет произведена в Украине.

Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Киеве на запрос DW.

По информации издания, позиция дипломатической миссии такова, что эти документы однозначно нарушать принцип недискриминации, заложенный в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в обязательствах Украины в рамках Всемирной торговой организации.

Законопроект об "инвестнянях" принят за основу: что обещают инвесторам

"Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19, есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО", - отметили в представительстве ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Украина, ЕС, Законопроект.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
02 Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы
03 В Индии обнаружили редчайшую желтую черепаху (Видео)
04 "Большая собака": Haval представил свой новый кроссовер DaGou (Фото)
05 Этот тест-иллюзия подскажет Вам, что делать со своим будущим
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве - 129 новых случаев COVID-19
В Киеве - 129 новых случаев COVID-19
Невыносимая жара и грозы: прогноз погоды на выходные
Невыносимая жара и грозы: прогноз погоды на выходные
Урожай-2020: какие области лидируют по сбору зерна
Урожай-2020: какие области лидируют по сбору зерна
Прима-балерина Екатерина Кухар поразила эффектным образом (Видео)
Прима-балерина Екатерина Кухар поразила эффектным образом (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь