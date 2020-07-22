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Законопроект об "инвестнянях" принят за основу: что обещают инвесторам

Законопроект об "инвестнянях" принят за основу: что обещают инвесторам
Обновлено 01:29 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер
Парламент Украины принял за основу законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов №3760. Поддержали проект закона 244 народных депутата.

Документом предусмотрено закрепление гарантий инвестора посредством заключения договора на 15 лет с украинским правительством.

Инвесторы получат менеджера, который будет уполномочен сопровождать проект в процессе его подготовки и реализации. 

Помимо того, планируется также предоставление дополнительных льгот, таких как освобождение от уплаты налогов на прибыль, пошлин и НДС при ввозе в страну нового оборудования.  

Законопроект также упрощает получение в пользование земельных участков, которые участвуют в процессе реализации проекта. При том расходы на строительство смежной инфраструктуры, вроде дорог, электро-, газо-, тепло- и водосетей, берет на себя государство.  

Объем поддержки со стороны государства заложен в объеме 30% от суммы инвестиций. 

Документом определяется, что господдержка будет предоставляться проектам, чей объем оценивается в минимум 30 миллионов евро.

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На инвесторов ложатся обязанности по созданию не менее 150 новых рабочих мест со средней зарплатой минимум на 15% выше средней заработной платы в регионе и соответствующей сфере.    

Указывается, что сроки реализации проекта не должны превышать 5 лет, в то время, как срок действия договора с правительством - 15 лет. 

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Все по теме:

Верховная Рада, Инвестиции, Законопроект.

Автор:

Телеграф
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