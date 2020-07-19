В "Слуге народа" хотят внедрить "большую парламентскую реформу"

Галина Третьякова поведала, что в рабочих парламентских группах разрабатывают будущий закон об оппозиции.

Народный депутат от "Слуги Народа" Галина Третьякова рассказала, что сейчас в рабочих группах народные избранники работают над так называемым законом об оппозиции, в котором будут предусмотрены важные изменения в работе Верховной Рады.

Об этом Третьякова рассказала в интервью "Громадському".

"Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент нуждается в изменениях не только в оппозиции, но и в коалиции", - заявила она.

Третьякова отметила, что одним из предложений в рабочей группе по обсуждению этого проекта закона является расписать, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

По ее мнению, должна формироваться большая "организационная часть" коалиционного соглашения, в котором будет расписано, каким образом политические силы договариваются работать в Раде.

Третьякова уверена, что это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Она назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана.