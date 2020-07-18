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"Джентльменское соглашение": Кравчук рассказала о "кодексе этики" для "слуг народа"

"Джентльменское соглашение": Кравчук рассказала о "кодексе этики" для "слуг народа"
Обновлено 17:45 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Фракция "Слуга народа" нарабатывает несколько внутренних документов, среди которых есть так называемый "Кодекс этики".

О разработке данного документа сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук. 

"У нас есть рабочая группа, которая занимается разработкой нескольких внутренних документнов, среди которых так называемый "кодекс этики". Это положение о фракции - это как раз и есть этот кодекс этики и коалиционное соглашение - более детализированная программа партии", - сообщила Кравчук. 

Кравчук признала, что со стороны её коллег "действительно случаются скандалы с какими-то неосторожными высказываниями", однако не уточнила будет ли предусматривать "кодекс" какое-либо наказание за подобные высказывания. 

"Сложно сказать, какое наказание будет предусматривать кодекс этики, так как на самом деле положение о фракции может лишь регулировать возможность исключения членов из фракции или включения в неё других депутатов. Кодекс этики - это скорее "джентльменское соглашение", которого депутаты должны придерживаться. Это внутренний документ", - отметила Кравчук. 

Напомним, нардепы "Слуги народа" неоднократно попадали в скандалы.

Так в октябре 2019 года нардеп Богдан Яременко попал в скандал из-за переписки с представительницей секс-индустрии из зала парламента. 

В феврале 2020 года, Евгений Брагар предложил пенсионерам "продать собаку элитной породы" для того, чтобы денег хватило на оплату коммунальных услуг. 

23 июня Давида Арахамию и Александра Корниенко засняли во время откровенного обсуждения личных качеств представительницы фракции. 

3 июля Александр Дубинский в в своем аккаунте в интсаграмме нецензурно высказался в адрес подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия.

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Все по теме:

Верховная Рада, Слуга народа, Евгения Кравчук.

Автор:

Телеграф
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