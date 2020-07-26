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Оператор ГТС раскрыл свои доходы за полгода

Оператор ГТС раскрыл свои доходы за полгода
13:00 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Twitter
Оператор ГТС получил за первое полугодие почти 30 миллиардов доходов, из них были потрачено лишь треть.

Оператор ГТС за 6 месяцев 2020 получил 29,4 миллиардов доходов, статья расходов при этом составила 10,1 миллиардов.

Об этом сообщается в отчете оператора.

По информации компании, больше всего (73%) оператор получил доходов за предоставление услуг по транзиту газа из РФ в страны ЕС и Молдовы, а остальные 27% - за услуги транспортировки в Украине, за услуги по суточного балансирования и прочее.

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"Стоит отметить, что более половины расходов были использованы на приобретение природного газа для производственных нужд и услуг балансировки.

Остальные - на техническое обслуживание и текущие ремонты объектов ГТС, горюче-смазочные материалы и реагенты, налоги и другие производственные расходы", - резюмировали в отчете.

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Газ, ГТС, Оператор ГТС.

Автор:

Телеграф
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