Оператор ГТС раскрыл свои доходы за полгода

Оператор ГТС получил за первое полугодие почти 30 миллиардов доходов, из них были потрачено лишь треть.

Оператор ГТС за 6 месяцев 2020 получил 29,4 миллиардов доходов, статья расходов при этом составила 10,1 миллиардов.

Об этом сообщается в отчете оператора.

По информации компании, больше всего (73%) оператор получил доходов за предоставление услуг по транзиту газа из РФ в страны ЕС и Молдовы, а остальные 27% - за услуги транспортировки в Украине, за услуги по суточного балансирования и прочее.

"Стоит отметить, что более половины расходов были использованы на приобретение природного газа для производственных нужд и услуг балансировки.

Остальные - на техническое обслуживание и текущие ремонты объектов ГТС, горюче-смазочные материалы и реагенты, налоги и другие производственные расходы", - резюмировали в отчете.