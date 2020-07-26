Оператор ГТС раскрыл свои доходы за полгода

Оператор ГТС за 6 месяцев 2020 получил 29,4 миллиардов доходов, статья расходов при этом составила 10,1 миллиардов.
Об этом сообщается в отчете оператора.
По информации компании, больше всего (73%) оператор получил доходов за предоставление услуг по транзиту газа из РФ в страны ЕС и Молдовы, а остальные 27% - за услуги транспортировки в Украине, за услуги по суточного балансирования и прочее.
"Стоит отметить, что более половины расходов были использованы на приобретение природного газа для производственных нужд и услуг балансировки.
Остальные - на техническое обслуживание и текущие ремонты объектов ГТС, горюче-смазочные материалы и реагенты, налоги и другие производственные расходы", - резюмировали в отчете.