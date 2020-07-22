"Нафтогаз" повышает цену на газ для населения

В Украине оптовые цены на газ для населения, производителей тепла и других потребителей, которым "Нафтогаз" поставляет газ в рамках спецобязательств (ПСО), составит 2298 грн за 1 тыс кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 7% больше, чем в июне 2020 года. Об этом сообщает "Нафтогаз".

Отмечается, что всего с начала года цена ПСО снизилась на 54%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.

Сообщается, что цены на главных европейских хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между потреблением и предложением. В частности, по состоянию на июль в ПХГ Украины накоплено свыше 21 млрд куб. м газа, что на 42% выше показателей прошлого года.

"Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами, и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам — на 20, а то и на 30%", - цитирует пресс-служба слова председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Ранее, в Кабмине приняли постановление, которое определило нормы для пересчета государственной соцпомощи и ее выплат для малообеспеченных семей. Об этом сообщила Марина Лазебная.

Как сообщалось ранее, Денис Шмыгаль заявил, что Украина уже накопила достаточно запасов угля и газа для комфортного прохождения отопительного сезона. Об этом он заявил во время заседания правительства.