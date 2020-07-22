Кабмин определил нормы для пересчета государственной соцпомощи

В Кабмине приняли постановление, которое определило нормы для пересчета государственной соцпомощи и ее выплат для малообеспеченных семей. Об этом сообщила Марина Лазебная.

Сегодян во время брифинга министр соцполитики рассказала, что в Кабмине приняли постановление под названием "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи".

Данный документ был разработан для исполнения закона Украины, по которому с 1 июля устанавливают новый размер соцвыплат для отдельных категорий лиц, и также соверщенствуют принцип и подход к назначению и предоставлению государственных пособий в Украине.

Лазебная также добавила, что решение властей преследует два вещи:

нормирование перерасчета соцвыплат,

упрощение доступа в оформлении соцпомощи.

Выплаты на детей, над которыми установлена опека или попечительство увеличили с 2 до 2,5 прожиточных минимумов, а на детей с инвалидностью до 3,5 прожиточных минимумов.

Министр соцполитики подчеркнула, что выплаты, которые были начислены за январь-июнь текущего года, подлежат перерасчету, который проведут с 1 января 2020 года, " то есть со времени, которое уже прошло".

"Этим решением Кабмина была назначена новая редакция порядка назначения и выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям. Основным принципом оказания помощи определено: объективность причин получения низких доходов или их отсутствие у неработающих трудоспособных членов семьи", - добавила Лазебная.