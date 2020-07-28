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Шмыгаль: В Кабмине утвердили финплан "Укрзализныци" на 2020 год

Шмыгаль: В Кабмине утвердили финплан "Укрзализныци" на 2020 год
Обновлено 16:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter
В Кабмине Украины 27 июля утвердили обновленный финплан АО "УЗ". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки в Полтавскую область во вторник.

"Правительство в понедельник приняло обновленный финплан "Укрзализныци", - отметил Шмыгаль.

Премьер отметил, что принятый финплан компании позволяет провести расчет за первые 18 вагонов, изготовленных Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ, Полтавская обл.), процесс оплаты уже начат.

По его словам, в планах правительства - совместно с представителями завода и "Укрзализныцей" отработать возможность закупки еще 70 вагонов. 

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Как сообщалось, КВСЗ уже произвел 20 из 90 пассажирских вагонов для "Укрзализныци".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в марте 2020 года согласился с предложением президента Владимира Зеленского закупить у КВСЗ три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов.

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Украина, Кабмин, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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