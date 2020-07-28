Евро существенно подорожал, доллар стоит на месте: курс валют на сегодня

Национальный банк Украины на вторник, 28 июль 2020 года, установил официальный курс гривни на уровне 27,7571 грн за доллар против 27,7559 грн за доллар в понедельник.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,7571 грн за доллар против 27,7559 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 32,6049 грн за евро против 32,2246 грн за евро днем ранее.
Курсы валют на 28 июля:
USD — 27,7571 грн за 1 доллар;
EUR — 32,6049 грн за 1 евро;
PLN — 7,4041 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,8829 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,6202 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 4,052 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,6399 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 35,6679 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 30,0988 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,9639 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Стоит напомнить, что в последние время в Украине существенно дорожает евро и доллар. На Банковой успокоили украинцев и призвали не скуповывать валюту.