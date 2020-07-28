Евро существенно подорожал, доллар стоит на месте: курс валют на сегодня

На вторник, 28 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на вторник, 28 июль 2020 года, установил официальный курс гривни на уровне 27,7571 грн за доллар против 27,7559 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,7571 грн за доллар против 27,7559 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 32,6049 грн за евро против 32,2246 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 28 июля:

USD — 27,7571 грн за 1 доллар;

EUR — 32,6049 грн за 1 евро;

PLN — 7,4041 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,8829 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,6202 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 4,052 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,6399 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 35,6679 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,0988 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9639 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Стоит напомнить, что в последние время в Украине существенно дорожает евро и доллар. На Банковой успокоили украинцев и призвали не скуповывать валюту.