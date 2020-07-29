Вместо "пакета малыша" будут выплаты: в Кабмине назвали суммы

В Кабмине решили выплачивать 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо "пакета малыша".

Предполагается, что деньги можно будет получить на специальный счет в ПриватБанке, и использовать только на приобретение товаров для новорожденного.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабмина сегодня, 29 юля, передает РБК-Украина.

Как сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, предлагается ввести целевую компенсационную выплату в размере 5 тысяч гривен, гражданам, у которых родился ребенок, выдать специальную карточку с особым режимом использования.

На время реализации пилотного проекта будут установлены розничные точки, в которых можно быть приобрести на эти деньги только определенные товары.

Решение будет доработано в течение трех дней совместно с Министерством юстиции.

Как сообщалось, еще в январе в Кабмине планировали внести изменения в состав "baby box". Помощь правительство планировало выплачивать за счет бюджетных средств.