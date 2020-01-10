В Кабмине подготовили изменения содержания "пакета малыша"

Новости Украины:Министерство социальной политики рассказали, какие изменения могут коснуться изменения состава "baby box".

Одноразовая натуральная помощь "пакет малыша" может быть установлена на уровне не более 5 тысяч гривен.

Такое решение рассматривают в Министерстве социальной политики Украины, говорится в проекте постановления ведомства.

Отмечается, что обеспечивать эту помощь правительство будет за счет бюджетных средств.

В наступившем году закупать "пакеты" будут только после полному использованию закупленной за счет местных бюджетов помощи, которую не выдали в 2019 году.

Правительство отмечает, что ждут от Минздрава полного содействия в проведении разъяснительной работы с новоиспеченными родителями и постоянной проверкой наличия в роддомах натуральной помощи "пакет малыша" и обеспечить организацию выдачи этой помощи.