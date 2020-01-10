В Кабмине подготовили изменения содержания "пакета малыша"

Одноразовая натуральная помощь "пакет малыша" может быть установлена на уровне не более 5 тысяч гривен.
Такое решение рассматривают в Министерстве социальной политики Украины, говорится в проекте постановления ведомства.
Отмечается, что обеспечивать эту помощь правительство будет за счет бюджетных средств.
В наступившем году закупать "пакеты" будут только после полному использованию закупленной за счет местных бюджетов помощи, которую не выдали в 2019 году.
Правительство отмечает, что ждут от Минздрава полного содействия в проведении разъяснительной работы с новоиспеченными родителями и постоянной проверкой наличия в роддомах натуральной помощи "пакет малыша" и обеспечить организацию выдачи этой помощи.