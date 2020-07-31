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Владимир Зеленский призвал Шмыгаля проанализировать состояние рынка электрической энергии в Украине

Владимир Зеленский призвал Шмыгаля проанализировать состояние рынка электрической энергии в Украине
19:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля начать решать проблемы функционирования рынка электрической энергии в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Президент потребовал принять меры по обеспечению справедливых условий деятельности для всех субъектов хозяйствования объединенной энергетической системы Украины. 

"...Глава государства обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по принятию исчерпывающих мер для решения проблем функционирования рынка электрической энергии в Украине, в частности обеспечения справедливых условий деятельности для всех субъектов хозяйствования объединенной энергетической системы Украины. Президент просит правительство системно проанализировать состояние выполнения Закона Украины "О рынке электрической энергии" всеми участниками рынка и безотлагательно подготовить предложения по его совершенствованию", - говорится в сообщении.

Как указано, Зеленский держит под личным контролем вопрос обеспечения устойчивой и надежной работы объединенной энергетической системы Украины и поручил премьер-министру еженедельно докладывать о результатах выполнения поставленных задач, добавили в ОП.

Ранее в Минфине дали прогноз ВВП по итогам II квартала 2020 года. Правительство ожидает падения ВВП на 14% по итогам второго квартала текущего года.

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Электроэнергия, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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