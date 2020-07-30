В Минфине дали прогноз ВВП по итогам II квартала 2020 года

Правительство ожидает падения ВВП на 14% по итогам второго квартала текущего года.

В Украине ожидается падение Валового внутреннего продукта за апрель-июнь этого года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го на 14%.

Об этом указано в проспекте еврооблигаций Минфина, передает пресс-служба Кабмина.

В документе отмечается, что данная динамика может значительно снизить реальный ВВП в текущем году. Он может снизиться на 4,8% при номинальном ВВП на уровне 3,985 трлн грн.

При этом дефицит бюджета не превысит заложенные в законе о бюджете 7,5% ВВП по итогам года, указано в проспекте евробондов.

Напомним, в Украине средняя номинальная зарплата за июнь текущего года была на 7,4% больше той, которую они получили за июнь прошлого года, и составила 11 579 грн.