"Доступные кредиты": За прошедшую неделю по программе выдали более 600 млн грн

В Украине банки за прошедшие 7 дней заключили 196 новых кредитных соглашений по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 638 млн гривен. Об этом сообщили на Правительственном портале.

В Минфине заявили, что по госпрограмме "Доступные кредиты", уполномоченные банки за прошедшие 7 дней заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 млн гривен.

Денис Шмыгаль заявил, что наблюдается положительная динамика выданных кредитов по Госпрограмме "Доступные кредиты".

Также он подчеркнул, что инициатива Зеленского дает результат, и малый, и средний бизнес получает дешевый кредитный ресурс.

Положительной является и динамика выданных кредитов, за последнюю неделю их количество выросло почти в два раза.

Шмыгаль также добавил, что в Украине продолжает сокращатся процент отказов со стороны банков и это также часть успеха обновленной программы.

Как сообщалось, что в целом по состоянию на 27 июля текущего года, уже выдано 1,446 кредитов на общую сумму 2,413 млрд гривен.

Ранее, Ольга Буславец заявила, что есть планы на строительство в Украине производства водорода. Об этом она сообщила на брифинге в честь 100 дней работы на министерском посту.

Также сообщалось, что в Украине ожидают что Польша будет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.