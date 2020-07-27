Кулеба: Украина ожидает, что Польша будет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма

В Украине ожидают что Польша будет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши заявил, что сегодня сообщил своему польскому коллеге, что Украина намеревается основать международную платформу о деоккупации Крыма.

Также он подчеркнул, что Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, но и одним из лидеров этого процесса.

Глава МИДа Украины заявил, что для этого у польских коллег есть все возможности.

Он также добавил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма Россией.

Ранее сообщалось, что Денис Шмыгаль планирует совершить рабочую поездку на Полтавщину 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.