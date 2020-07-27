Кулеба: Украина ожидает, что Польша будет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма

Дмитрий Кулеба, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши заявил, что сегодня сообщил своему польскому коллеге, что Украина намеревается основать международную платформу о деоккупации Крыма.
Также он подчеркнул, что Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, но и одним из лидеров этого процесса.
Глава МИДа Украины заявил, что для этого у польских коллег есть все возможности.
Он также добавил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма Россией.
Ранее сообщалось, что Денис Шмыгаль планирует совершить рабочую поездку на Полтавщину 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.