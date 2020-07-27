Шмыгаль во вторник совершит визит на Полтавщину: детали

Премьер-министр Украины заявил, что 28 июля он планирует посетить Полтавскую область в рамках рабочей поездки.
Также он отметил, что посетит ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", где планирует провести совещание с руководством, а затем познакомится с деятельностью частного сельхоз предприятия "Урожай" Кобелякского района.
Ранее, Премьер-министр Украины заявлил, что Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.
Также сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Соединенные Штаты и до президентских выборов в стране. Кроме того, это будет хорошо подготовленный визит, а "не визит ради визита".