Посол сообщил, когда может состояться визит Зеленского в США

Зеленский во время визита может открыть украинское консульство в Хьюстоне. Дипломаты работают над серьезным, хорошо подготовленным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Соединенные Штаты и до президентских выборов в стране. Кроме того, это будет хорошо подготовленный визит, а "не визит ради визита".

Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал в интервью РБК-Украина.

Речь идет о визите с обязательным посещением двух или более штатов. В США идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас, который может открыть Зеленский.

"Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилась за последние лет десять, это новая диаспора", - сказал он.

Украинская сторона должна подготовить торговые соглашения, соглашения об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.

"У нас есть несколько серьезных проектов, они в стадии подготовки к реализации". - добавил он.

Напомним, как сообщалось, вчера 26 июля, между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Политики поговори впервые после нормандского саммита, который состоялся в декабре прошлого года. Обговорили вопрос полного прекращения огня на Донбассе. Так называемый всеобъемлющий режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля.