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Соглашение об ассоциации Украины с ЕС: Стефанишина соберет бизнес на диалог

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС: Стефанишина соберет бизнес на диалог
Обновлено 18:38 Сегодня Телеграф Фото: facebook
28 июля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина проведет Первый диалог с украинским бизнесом по обновлению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Об этом сообщили в Кабмине.

Цель мероприятия, это запустить процесс углубленных консультаций с украинским бизнес-сообществом относительно потребностей и ожиданий от обновления Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

"Результатом таких диалогов станет обобщенная позиция бизнеса, которая будет учтена при подготовке переговорной позиции Украины в рамках обновления Соглашения ", - говорится в сообщении.

Принять участие в мероприятии планируют принять вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, руководитель делегации ЕС на переговорах по торговой части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС (2008-2013 гг.) Питер Балаш и представители ведущих украинских отраслевых бизнес-ассоциаций.

Начало мероприятия планируется на 13:00, 28 июля.

Сама встреча пройдет в онлайн-формате.

Ранее, нардепы из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис зарегистрировали в ВР законопроект, который установит штраф за "пропаганду" гомосексуализма или трансгендеризма. Об этом сообщили в Раде.

Также сообщалось, что Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Брюссель 23 июля встретился с Высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем. Во время встречи глава правительства выразил надежду, что в ближайшее время удастся начать работу над Общей декларацией Шестого саммита Восточного партнерства. Такое сообщение появилось на сайте Кабмина в субботу 25 июля.

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Все по теме:

Украина, ЕС, Кабмин, Ольга Стефанишина.

Автор:

Телеграф
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