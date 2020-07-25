Шмыгаль: Украина ожидает скорейшего подписания соглашения об общем авиапространстве с ЕС

"Украина готова приложить максимум усилий для успешного саммита и ожидает его результативности. Декларация должна подтвердить европейские стремления и европейский выбор партнеров, а также поддержку их территориальной целостности в международно признанных границах", - отметил Денис Шмыгаль.
По мнению премьер-министра, новая повестка дня саммита Восточного партнерства на период после 2020 года должна содержать следующие ключевые задачи:
Денис Шмыгаль подчеркнул, что стороны должны приложить максимум усилий для реализации тех задач со списка "20 достижений до 2020 года", которые до сих пор остаются невыполненными: "Я говорю подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве. Необходимо найти возможность подписать это соглашение с Украиной как можно скорее ".
"Мы рассчитываем на поддержку Европейской Комиссии в этом вопросе. Это будет способствовать дальнейшему развитию украинской авиационной отрасли, увеличению количества полетов и пассажирских перевозок ", - добавил глава правительства.