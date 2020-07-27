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Пропаганда гомосексуализма: Раде предложили ввести штраф до 136 тыс

Пропаганда гомосексуализма: Раде предложили ввести штраф до 136 тыс
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Нардепы из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис зарегистрировали в ВР законопроект, который установит штраф за "пропаганду" гомосексуализма или трансгендеризма. Об этом сообщили в Раде.

Законопроектом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми вводится административная ответственность за пропаганду однополых сексуальных отношений, что может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье, нравственное и духовное состояние и развитие детей и взрослых".

Сам текст законопроекта №3917 обнародовали на сайте парламента.

Так, предлагается дополнить КУоАП новой статьей 1802, которая предусматривает, что пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, которая может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека, влечет наложение штрафа на граждан в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тыс. грн) и на юридических лиц — в размере трех тысяч НМДГ (51 тыс. грн).

В то же время за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма, которая выражается в публичной демонстрации образа жизни лиц, которые имеют однополые сексуальные отношения или идентифицируют себя с полом, противоположным биологическому, их ориентации и поведения, авторы законопроекта предлагают штрафовать на пять тысяч НМДГ (85 тыс. грн).

Пропаганда же гомосексуализма или трансгендеризма служебным или должностным лицом, а также содействие такой пропаганде может влечь за собой наложение штрафа в размере восьми тысяч НМДГ (136 тыс. грн).

"Среди аморальных угроз современности стоит отметить агрессивную пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма, направленную на уничтожение института семьи", - говорится в пояснительной записке.

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Так, у авторов законопроекта вызывает глубокую обеспокоенность "тенденция публичной пропаганды аморальных отклонений от конституционной нормы семьи, указанной в статье 51 Конституции Украины", что делает невозможным воспитание детей в конституционном русле, чем нарушаются права детей и их родителей, поэтому "введение административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма является важным шагом, которого давно ожидает украинское общество".

"Относительно так называемого гендерного вопроса абсолютное большинство граждан Украины однозначно воспринимают только два пола – мужчину и женщину, и только такими, какими они родились. Понятие "гендерное равенство" означает в т. ч., что человек не рождается ни мужчиной, ни женщиной, а сам может выбрать себе пол. Незнанием людей настоящей сути, которая скрывается за термином "гендер", ловко пользуются гендерные организации, которые продвигают гендерное законодательство через парламент Украины, следствием этого стало принятие Верховной Радой Украины в 2005 году Закона Украины №2866-IV: "Государственная политика обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин направлена на утверждение гендерного равенства; недопущение дискриминации по признаку пола". Таким образом, термин "гендер" вошел в наше законодательство и положил начало широкой пропаганде гендерного равенства, которая по сути своей является явной или скрытой пропагандой гомосексуализма и трансгендеризма, что следует из определения термина "гендер". Поэтому когда защитники гендера говорят о гендерном равенстве, на самом деле имеют в виду не равенство между двумя биологическими полами – мужчиной и женщиной, но еще и равенство между социальными полами, которых, по мнению идеологов "гендера", есть много", - подчеркивают представители фракции "Слуга народа".

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Поэтому инициаторы законопроекта прогнозируют, что его принятие будет способствовать обеспечению выполнения статьи 51 Конституции Украины по охране государством семьи, детства, материнства и отцовства, позволит бороться против пропаганды гомосексуализма и трансгендеризма.

Как сообщалось, в Офисе Омбудсмана 27 июля отреагировали на законопроект №3917, заявив, что он не соответствует конституционным нормам и международным стандартам.

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Все по теме:

Украина, Рада, Пропаганда, Гомосексуализм, СН.

Автор:

Телеграф
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