Водородный завод: в Минэнерго размышляют над строительством в Украине

Ольга Буславец заявила, что есть планы на строительство в Украине производства водорода. Об этом она сообщила на брифинге в честь 100 дней работы на министерском посту.

"Я, например, сегодня думаю, что мы будем рассматривать вопрос строительства завода по производству водорода" - заявила Буславец.

Данный тип заводов на сегодня является трендом и может быть очень хорошим проектом для экспорта в Европу.

Сегодня данный вопрос прорабатывался в министерстве.

Также Богуславец считает, что Украина должна двигаться со всем прогрессивным миром в рамках современных технологий и их использования, и просчитывать свои возможности на несколько шагов вперед.

Ранее, на понедельник, 27 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.