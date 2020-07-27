Водородный завод: в Минэнерго размышляют над строительством в Украине

"Я, например, сегодня думаю, что мы будем рассматривать вопрос строительства завода по производству водорода" - заявила Буславец.
Данный тип заводов на сегодня является трендом и может быть очень хорошим проектом для экспорта в Европу.
Сегодня данный вопрос прорабатывался в министерстве.
Также Богуславец считает, что Украина должна двигаться со всем прогрессивным миром в рамках современных технологий и их использования, и просчитывать свои возможности на несколько шагов вперед.
Ранее, на понедельник, 27 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.