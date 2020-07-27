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Водородный завод: в Минэнерго размышляют над строительством в Украине

Водородный завод: в Минэнерго размышляют над строительством в Украине
Обновлено 18:17 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Ольга Буславец заявила, что есть планы на строительство в Украине производства водорода. Об этом она сообщила на брифинге в честь 100 дней работы на министерском посту.

"Я, например, сегодня думаю, что мы будем рассматривать вопрос строительства завода по производству водорода" - заявила Буславец.

Данный тип заводов на сегодня является трендом и может быть очень хорошим проектом для экспорта в Европу.

Сегодня данный вопрос прорабатывался в министерстве.

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Также Богуславец считает, что Украина должна двигаться со всем прогрессивным миром в рамках современных технологий и их использования, и просчитывать свои возможности на несколько шагов вперед.

Ранее, на понедельник, 27 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

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Все по теме:

Украина, Завод, Минэнерго, Водород, Ольга Буславец.

Автор:

Телеграф
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