В начале недели доллар и евро пошли вниз: курс валют

На понедельник, 27 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 27 июля 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 12 копеек - до 27,7559 грн за доллар против 27,8779 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,7559 грн за доллар против 27,8779 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 32,2246 грн за евро против 32,2366 грн за евро накануне.

Курсы валют на 27 июля:

USD — 27,7559 грн за 1 доллар;

EUR — 32,2246 грн за 1 евро;

PLN — 7,3169 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,8608 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,6148 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 4,0531 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,6389 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 35,4054 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,0259 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9546 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, к концу прошлой недели гривна еще больше обвалилась, Национальный банк Украины на пятницу, 24 июля, ослабил официальный курс гривни на 10 копеек - до 27,8779 гривни за доллар против 27,7798 гривни за доллар в четверг.