К концу недели гривна еще больше обвалилась: свежий курс валют

На пятницу, 24 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 24 июля, ослабил официальный курс гривни на 10 копеек - до 27,8779 гривни за доллар против 27,7798 гривни за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,2366 грн за евро против 32,1898 грн за евро накануне.

Курсы валют на 24 июля:

USD — 27,8779 грн за 1 доллар;

EUR — 32,2366 грн за 1 евро;

PLN — 7,3051 грн за 1 польский злотый;

RUB —3,9059 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,6844 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 4,0705 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,6425 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 35,4035 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,0473 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,979 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, Национальный банк пересмотрел прогноз по ВВП, а прогнозируются, что в 2021 году украинская экономика возобновит свой рост.