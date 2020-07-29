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Госстатистики: в Украине увеличилась средняя зарплата

Госстатистики: в Украине увеличилась средняя зарплата
10:48 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Украине средняя номинальная зарплата за июнь текущего года была на 7,4% больше той, которую они получили за июнь прошлого года, и составила 11 579 грн. Об этом сообщили в Госстате.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне текущего года составляет 11 тыс 579 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной зарплаты (4 тыс 723 грн).

В сравнении с маем размер средней номинальной зарплаты увеличился на 9,8 процентов, а за последний год (относительно июня прошлого года) - на 7,4 процентов.

Наибольшая средняя зарплата на блюдалась у работников:

  • финансовой и страховой деятельности - в среднем 19 тыс 324 грн (на 6,7 процентов больше, чем за июнь прошлого года),
  • на втором месте по этому показателю - отрасль информации и телекоммуникаций (18 тыс 926 грн, на 7,5 процентов больше),
  • на третьем - государственное управление и оборона,
  • обязательное социальное страхование (16 тыс 386 грн, на 8,4 процентов больше).

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Наименьшие средние зарплаты за июнь текущего года были в сферах временного размещения и организации питания (5 тыс 207 грн, на 24,3 процентов меньше, чем за июнь прошлого года), операций с недвижимым имуществом (8 тыс 786 грн, на 1,4 процентов меньше ), здравоохранения и оказания социальной помощи (8 тыс 841 грн, на 17,2 процентов больше).

Как сообщалось, что по данным Госстатистики, средняя зарплата за июнь прошлого года составила по Украине 10 тыс 783 грн, что на 18,0 процентов больше, чем за июнь 2018 года.

Также сообщалось, в АО "УЗ" ожидают в ближайшее время получения 18 пассажирских вагонов украинского производства. Об этом сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на председателя правления "УЗ" Ивана Юрика.

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Украина, Зарплата, Госстат.

Автор:

Телеграф
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