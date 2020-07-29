Госстатистики: в Украине увеличилась средняя зарплата

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне текущего года составляет 11 тыс 579 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной зарплаты (4 тыс 723 грн).
В сравнении с маем размер средней номинальной зарплаты увеличился на 9,8 процентов, а за последний год (относительно июня прошлого года) - на 7,4 процентов.
Наибольшая средняя зарплата на блюдалась у работников:
Наименьшие средние зарплаты за июнь текущего года были в сферах временного размещения и организации питания (5 тыс 207 грн, на 24,3 процентов меньше, чем за июнь прошлого года), операций с недвижимым имуществом (8 тыс 786 грн, на 1,4 процентов меньше ), здравоохранения и оказания социальной помощи (8 тыс 841 грн, на 17,2 процентов больше).
Как сообщалось, что по данным Госстатистики, средняя зарплата за июнь прошлого года составила по Украине 10 тыс 783 грн, что на 18,0 процентов больше, чем за июнь 2018 года.
Также сообщалось, в АО "УЗ" ожидают в ближайшее время получения 18 пассажирских вагонов украинского производства. Об этом сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на председателя правления "УЗ" Ивана Юрика.