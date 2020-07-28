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Модернизация логистики: ЕБРР может дать "Укрпоште" 53 миллиона евро

Модернизация логистики: ЕБРР может дать "Укрпоште" 53 миллиона евро
Обновлено 23:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов выделить "Укрпоште" кредит до 53 миллионов евро под государственные гарантии. Средства должны пойти на создание и оборудование мобильных отделений и создание автоматических центров сортировки в Киеве, Львове и Днепре.

Как сообщается на сайте банка, утверждение проекта планируется 30 сентября этого года. 

Согласно обнародованным данным, первый транш на сумму до 23 миллионов направят на закупку и оснащение почтовых фургонов, предназначенных для размещения в сельских районах по всей Украине. 

Второй транш в размере 30 миллионов планируют выделить на развитие автоматических сортировочных центров в Киеве, Львове и Днепре, а также на развитие сети региональных сортировочных складов. 

Отмечается, что общая стоимость проекта заложена на уровне 102 миллионов евро, из них 53 выделит ЕБРР, еще 30 - кредит Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), а оставшиеся 16 - средства клиента.   

Напомним, ЕИБ одобрил проект по кредитованию "Укрпошты" 15 мая 2020 года. Тогда отмечалось, что средства в размере 30 миллионов евро пойдут на совершенствование логистической сети, включая вложения в новые сортировочные узлы и склады, а также в соответствующую ИТ-инфраструктуру. 

Согласно финансовому плану "Укрпошты", компания планирует взять кредиты в ЕБРР и ЕИБ на сумму 1,722 миллиарда грн (53 млн евро) на реализацию проектов "Сельское отделение" и "Логистическая сеть"

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Компания планирует запустить в этом году передвижные отделения в пяти областях, а до 2024 выйти на прибыль более 1 миллиарда гривень. 

"Укрпошта" подконтрольна Министерству инфраструктуры, она предоставляет около 50 видов услуг и имеет около 10,6 тысяч отделений, дополнительно около 1,2 тысячи отделений расположено на временно неподконтрольных территориях Украины. 

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Кредит, ЕБРР, Укрпошта.

Автор:

Телеграф
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