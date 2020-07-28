Модернизация логистики: ЕБРР может дать "Укрпоште" 53 миллиона евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов выделить "Укрпоште" кредит до 53 миллионов евро под государственные гарантии. Средства должны пойти на создание и оборудование мобильных отделений и создание автоматических центров сортировки в Киеве, Львове и Днепре.

Как сообщается на сайте банка, утверждение проекта планируется 30 сентября этого года.

Согласно обнародованным данным, первый транш на сумму до 23 миллионов направят на закупку и оснащение почтовых фургонов, предназначенных для размещения в сельских районах по всей Украине.

Второй транш в размере 30 миллионов планируют выделить на развитие автоматических сортировочных центров в Киеве, Львове и Днепре, а также на развитие сети региональных сортировочных складов.

Отмечается, что общая стоимость проекта заложена на уровне 102 миллионов евро, из них 53 выделит ЕБРР, еще 30 - кредит Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), а оставшиеся 16 - средства клиента.

Напомним, ЕИБ одобрил проект по кредитованию "Укрпошты" 15 мая 2020 года. Тогда отмечалось, что средства в размере 30 миллионов евро пойдут на совершенствование логистической сети, включая вложения в новые сортировочные узлы и склады, а также в соответствующую ИТ-инфраструктуру.

Согласно финансовому плану "Укрпошты", компания планирует взять кредиты в ЕБРР и ЕИБ на сумму 1,722 миллиарда грн (53 млн евро) на реализацию проектов "Сельское отделение" и "Логистическая сеть"

Компания планирует запустить в этом году передвижные отделения в пяти областях, а до 2024 выйти на прибыль более 1 миллиарда гривень.

"Укрпошта" подконтрольна Министерству инфраструктуры, она предоставляет около 50 видов услуг и имеет около 10,6 тысяч отделений, дополнительно около 1,2 тысячи отделений расположено на временно неподконтрольных территориях Украины.