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"ПриватБанк" заявляет об отмывании Коломойским и Боголюбовым $800 миллионов

"ПриватБанк" заявляет об отмывании Коломойским и Боголюбовым $800 миллионов
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
В американском суде представители ПриватБанка сообщили об отмывании Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым почти 800 миллионов долларов. Сообщает Радио Свобода.

По информации издания, после проверки документов, 21 июля банк подал иск в суд штата Делавэр. В нем утверждается, что Коломойский и Боголюбов отмыли $660 миллионов через группу американских компаний Optima и еще 100 через другие компании.  

Первый свой иск банк направил в суд Делавэра в мае 2019 года, тогда речь шла об отмывании бывшими владельцами суммы в 623 миллиона. Дело все еще находится на стадии рассмотрения.

В новом документе речь идет о том, что, как утверждают в "ПриватБанке", еще 86 миллионов сверх сумы изначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в период 2008 - 2010, выведя эти средства на офшорные счета подразделения российского банка "Ренессанс-капитал". 

В иске утверждается, что они купили активы в США на сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные предприятия, благодаря фиктивным заимствованиям, выданных "ПриватБанком" компаниям, которыми владели олигархи. После этого средства отмывались в США через запутанные схемы. 

"ПриватБанк" является предметом спора между НБУ и Коломойским.

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Нацбанк утверждает, что свыше 90% всех кредитов, выданных банком во время пребывания во власти олигархов, были выделены связанным с ними структурам и лицам. 

В декабре 2016 года государство национализировало "ПриватБанк" на фоне опасений, что тот мог обанкротится из-за нехватки капитала на сумму в 5,5 миллиардов долларов. 

 Оба олигарха отвергают обвинения и называют национализацию банка политически мотивированной.

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Все по теме:

США, ПриватБанк, Суд, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов.

Автор:

Телеграф
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