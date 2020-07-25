"ПриватБанк" заявляет об отмывании Коломойским и Боголюбовым $800 миллионов

В американском суде представители ПриватБанка сообщили об отмывании Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым почти 800 миллионов долларов. Сообщает Радио Свобода.

По информации издания, после проверки документов, 21 июля банк подал иск в суд штата Делавэр. В нем утверждается, что Коломойский и Боголюбов отмыли $660 миллионов через группу американских компаний Optima и еще 100 через другие компании.

Первый свой иск банк направил в суд Делавэра в мае 2019 года, тогда речь шла об отмывании бывшими владельцами суммы в 623 миллиона. Дело все еще находится на стадии рассмотрения.

В новом документе речь идет о том, что, как утверждают в "ПриватБанке", еще 86 миллионов сверх сумы изначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в период 2008 - 2010, выведя эти средства на офшорные счета подразделения российского банка "Ренессанс-капитал".

В иске утверждается, что они купили активы в США на сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные предприятия, благодаря фиктивным заимствованиям, выданных "ПриватБанком" компаниям, которыми владели олигархи. После этого средства отмывались в США через запутанные схемы.

"ПриватБанк" является предметом спора между НБУ и Коломойским.

Нацбанк утверждает, что свыше 90% всех кредитов, выданных банком во время пребывания во власти олигархов, были выделены связанным с ними структурам и лицам.

В декабре 2016 года государство национализировало "ПриватБанк" на фоне опасений, что тот мог обанкротится из-за нехватки капитала на сумму в 5,5 миллиардов долларов.

Оба олигарха отвергают обвинения и называют национализацию банка политически мотивированной.