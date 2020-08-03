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ОП: по программе доступных кредитов уже выдали 3,3 млрд

ОП: по программе доступных кредитов уже выдали 3,3 млрд
Обновлено 16:03 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
В Украине по программе доступных кредитов "5-7-9%" уже выдали более 3,3 млрд грн. Об этом сообщаили в ОП.

"Инициированная Президентом в начале года программа кредитования "5-7-9%" эффективно реализуется. По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 миллиарда гривен для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля больше всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)", - рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив.

По ее словам, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области. 

Она отметила, что в настоящее время программа кредитования "5-7-9%" доступна в 18 банках, еще 10 финансовых учреждений изъявили желание присоединиться к ней, что свидетельствует об успешности инициативы. 

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"Программа будет постоянно расширяться, к участию в ней будут пытаться привлечь как можно большее количество предприятий и частных лиц", - указано в сообщении.

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Все по теме:

Украина, Кредит, Финансы, ОП.

Автор:

Телеграф
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