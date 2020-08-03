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Карантинные последствия: SkyUp понесла около $30 млн убытков и рассчитывает на кредит

Карантинные последствия: SkyUp понесла около $30 млн убытков и рассчитывает на кредит
15:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Украинская компания SkyUp Airlines получила около $30 млн убытков в результате прекращения авиасообщения из-за карантина и ограничительных мер и рассчитывает на кредит по гос программе поддержки бизнеса. Об этом заявили в пресс-службе SkyUp.

В авиакомпании рассказали, что из-за карантина, за минувшее полугодие, компания понесла примерно 30 млн убытков.

На данный момент компания ведет переговоры с правительством и расчитывает на получение кредита по программе "5-7-9".

Также в компании подчеркнули, что в нынешних условиях перелеты выполныются только по тем международным направлениям, которые обеспечивают выполнение рейсов без финансовых убытков.

В SkyUp добавили, что в июне вместе с другими представителями авиаотрасли обратились с письмом к правительству о предоставлении гос поддержки авиаотрасли в условиях эпидемии, где были изложены и проблемы, с которыми столкнулись, и предложения по их решению во взаимодействии с властями.

Ранее, на понедельник, 3 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

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Все по теме:

Самолет, Авиакомпания, Карантин, Авиарейсы, SkyUp.

Автор:

Телеграф
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