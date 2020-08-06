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В Украине продолжает расти безработица

В Украине продолжает расти безработица
19:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В Госслужбе занятости рассказали, что в Украине зарегистрировали более 500 тысяч безработных.

По состоянию на 6 августа в Украине 502 тысячи человек имеют статус безработного. 

об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.

"Во время действия карантина в онлайн режиме специалисты центров занятости не прекращали подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал. Так, в течение 12 марта - 31 июля 2020 года работу удалось найти для 222 тысяч граждан, из них - 151 тыс. безработных", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в Госслужбе, за период действия карантина (с 12 марта по 4 августа) статус безработного получили 406 тысяч человек.

"Сейчас возобновляется работа предприятий и организаций по всей стране. Как следствие - растет количество поданных в службу занятости вакансий и постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных", - отметили в ведомстве.

Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс., а в июле - 68 тысяч.

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Украина, Безработица, Трудовая.

Автор:

Телеграф
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