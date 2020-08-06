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Не время отдыхать: две трети украинцев отказались от отпуска

Не время отдыхать: две трети украинцев отказались от отпуска
17:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
66% жителей Украины не были в этом году в отпуске и не планируют этого делать .

Не были в отпуске и не планируют этого делать 66% украинцев, а среди тех, кто уже был в отпуске или только планирует его, лишь 9% выезжали или планируют съездить за границу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 5 августа 2020 года.

Согласно опросу, 16% украинцев уже были в отпуске летом этого года, еще 18% планируют его на это лето. В то же время 66% не планируют и не были в отпуске.

Среди тех, кто уже был в отпуске или только планирует, 43% будут проводить его в своем населенном пункте, и столько же – в другом регионе Украины, лишь 9% выезжали или планируют съездить за границу.

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Тех, кто планирует отпуск, относительно больше среди младших и более состоятельных.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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Украина, Опрос, Отпуск, Соцопрос.

Автор:

Телеграф
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