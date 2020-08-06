Без ограничений: Черногория "открылась" для граждан Украины

Черногория разрешила украинцам въезд без каких-либо ограничений, поскольку Украину попала в список стран так называемой "зеленой зоны".
Таким образом, уже с завтрашнего дня, 7 августа, украинцам позволяется беспрепятственно въезжать в Черногорию. Также больше нет необходимости в наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.
Кому еще открыла границы Черногория:
Азербайджан,
Беларусь,
Канада,
Россия,
Зимбабве.
Как известно, с 22 июля въезд на территорию Черногории для жителей Украины был возможен лишь в случае их прибытия авиационным транспортом, так как мы находились в "желтом" списке.
Украина в антирейтинге по COVID-19 находится на 35 месте, уже выявили более 75 тысяч случаев COVID-19.
Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 - за сутки заболели 1 318 человек.
На сегодняшний день в условиях пандемии украинцы могут посетить 38 стран без каких-либо ограничений или выполняя отдельные требования.