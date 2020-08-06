Без ограничений: Черногория "открылась" для граждан Украины

Граждане Украины с 7 августа смогут въезжать в Черногорию без дополнительных ограничений. О таком решении рассказали на сайте правительства Черногории.

Черногория разрешила украинцам въезд без каких-либо ограничений, поскольку Украину попала в список стран так называемой "зеленой зоны".

Таким образом, уже с завтрашнего дня, 7 августа, украинцам позволяется беспрепятственно въезжать в Черногорию. Также больше нет необходимости в наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.

Кому еще открыла границы Черногория:

Азербайджан,

Беларусь,

Канада,

Россия,

Зимбабве.

Как известно, с 22 июля въезд на территорию Черногории для жителей Украины был возможен лишь в случае их прибытия авиационным транспортом, так как мы находились в "желтом" списке.

Украина в антирейтинге по COVID-19 находится на 35 месте, уже выявили более 75 тысяч случаев COVID-19.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 - за сутки заболели 1 318 человек.

На сегодняшний день в условиях пандемии украинцы могут посетить 38 стран без каких-либо ограничений или выполняя отдельные требования.