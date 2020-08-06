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Четверг, 06.08.2020
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Без ограничений: Черногория "открылась" для граждан Украины

Без ограничений: Черногория "открылась" для граждан Украины
17:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Граждане Украины с 7 августа смогут въезжать в Черногорию без дополнительных ограничений. О таком решении рассказали на сайте правительства Черногории.

Черногория разрешила украинцам въезд без каких-либо ограничений, поскольку Украину попала в список стран так называемой "зеленой зоны".

Таким образом, уже с завтрашнего дня, 7 августа, украинцам позволяется беспрепятственно въезжать в Черногорию. Также больше нет необходимости в наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.

Кому еще открыла границы Черногория:

  • Азербайджан,

  • Беларусь,

  • Канада,

  • Россия,

  • Зимбабве.

Как известно, с 22 июля въезд на территорию Черногории для жителей Украины был возможен лишь в случае их прибытия авиационным транспортом, так как мы находились в "желтом" списке.

Украина в антирейтинге по COVID-19 находится на 35 месте, уже выявили более 75 тысяч случаев COVID-19.

Пандемия COVID-19: во всем мире выявили почти 19 миллионов случаев

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 - за сутки заболели 1 318 человек.

На сегодняшний день в условиях пандемии украинцы могут посетить 38 стран без каких-либо ограничений или выполняя отдельные требования. 

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Все по теме:

Украина, Черногория, Карантин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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