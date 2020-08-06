Пандемия COVID-19: во всем мире выявили почти 19 миллионов случаев

Количество зараженных коронавирусом во всем мире приближается к 19 миллионам. Только за прошедшие сутки зафиксировано более четверти миллиона случаев.

По состоянию на утро четверга, 6 августа, коронавирусной инфекцией COVID-19 во всем мире заболели 18 978 366 человек. От осложнений болезни уже погибли 711 241, переболели и успешно вылечились более 12 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

На сейчас число активных больных составляет более 6 миллионов. В тяжелом состоянии находятся 65 тысяч или 1% от общего количества больных.

За минувшие сутки инфекцией заразились 270 тысяч, 6 830 больных скончались.

Больше всего случаев выявили в США (4 973 568), Бразилии (2 862 761), Индии (1 964 536), России (866 627) и ЮАР (529 877).

Украина в антирейтинге находится на 35 месте, уже выявили более 75 тысяч случаев COVID-19, из них за минувшие сутки - 1 271.