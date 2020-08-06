Какие страны открыты для украинцев: список

За последнюю неделю особых изменений не произошло. Для украинских граждан границы открыли 38 стран.

На сегодняшний день в условиях пандемии украинцы могут посетить 38 стран без каких-либо ограничений или выполняя отдельные требования.

Об этом сообщил на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба в четверг, 6 августа.

"За последнюю неделю изменений не произошло: точно также есть 38 стран, куда пускают украинцев, или, безусловно, или с соблюдением определенных правил", - отматал Кулеба.

Список стран, куда могут въезжать украинцы:

Турция

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Мексика

Египет

Тунис

Республика Корея

Ирак

Иран

Афганистан

Южный Судан

Эфиопия

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Бурунди

Сейшельские острова

Багамские острова

Ливан

Болгария

Словения

Объединенные Арабские Эмираты

Ирландия

Мальдивы

Антигуа и Барбуда

Эквадор

Ямайка

Камбоджа

Коморские острова

Пакистан

Пуэрто-Рико

Сент-Люсия

Ранее сообщалось, что для украинцев открыты 39 стран, но Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, в Украине по состоянию на утро четверга выявили еще 1 318 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано уже 76 808 случаев болезни.