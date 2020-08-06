Какие страны открыты для украинцев: список

На сегодняшний день в условиях пандемии украинцы могут посетить 38 стран без каких-либо ограничений или выполняя отдельные требования.
Об этом сообщил на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба в четверг, 6 августа.
"За последнюю неделю изменений не произошло: точно также есть 38 стран, куда пускают украинцев, или, безусловно, или с соблюдением определенных правил", - отматал Кулеба.
Список стран, куда могут въезжать украинцы:
Ранее сообщалось, что для украинцев открыты 39 стран, но Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране.
Напомним, в Украине по состоянию на утро четверга выявили еще 1 318 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано уже 76 808 случаев болезни.