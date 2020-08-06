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Какие страны открыты для украинцев: список

Какие страны открыты для украинцев: список
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
За последнюю неделю особых изменений не произошло. Для украинских граждан границы открыли 38 стран.

На сегодняшний день в условиях пандемии украинцы могут посетить 38 стран без каких-либо ограничений или выполняя отдельные требования.

Об этом сообщил на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба в четверг, 6 августа.

"За последнюю неделю изменений не произошло: точно также есть 38 стран, куда пускают украинцев, или, безусловно, или с соблюдением определенных правил", - отматал Кулеба.

Список стран, куда могут въезжать украинцы:

  • Турция
  • Сербия
  • Албания
  • Северная Македония
  • Черногория
  • Беларусь
  • Великобритания
  • США
  • Мексика
  • Египет
  • Тунис
  • Республика Корея
  • Ирак
  • Иран
  • Афганистан
  • Южный Судан
  • Эфиопия
  • Сомали
  • Кения
  • Замбия
  • Танзания
  • Бурунди
  • Сейшельские острова
  • Багамские острова 
  • Ливан
  • Болгария
  • Словения
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Ирландия
  • Мальдивы
  • Антигуа и Барбуда
  • Эквадор
  • Ямайка
  • Камбоджа
  • Коморские острова
  • Пакистан
  • Пуэрто-Рико
  • Сент-Люсия

Ранее сообщалось, что для украинцев открыты 39 стран, но Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, в Украине по состоянию на утро четверга выявили еще 1 318 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано уже 76 808 случаев болезни.

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МИД, Карантин, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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