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Повышение минимальной зарплаты: В "СН" раскрыли детали

Повышение минимальной зарплаты: В "СН" раскрыли детали
22:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Владимир Зеленский подал в ВР законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.

Повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 грн, предложенное президентом Владимиром Зеленским, позволит увеличить поступления в госбюджет.

Об этом рассказал в эфире телеканала " Украина 24 " народный депутат от партии "СН" Марьян Заблоцкий.

"Это несущественное повышение, но нужно помнить, что у нас на работе, которая оплачивается из госбюджета, работает от 20 до 25% граждан, то есть только часть ложится на госбюджет. Все вы знаете, что у нас также есть проблема с тем, что многие зарплаты занижают, выплачивают в тень, и поэтому это мероприятие само себя сбалансирует. Оно позволяет немного поднять поступления в госбюджет, с другой стороны - немного повысить выплаты бюджетникам ", - сказал нардеп.

Заблоцкий также отметил, что сегодня не только Украина имеет проблемы с дефицитом госбюджета:

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"Вопрос не только в дефиците нашего бюджета, проблемы сейчас у всех. Например, дефицит бюджета США - 17% ВВП, им тоже будет нелегко".

Как известно, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.

Ранее Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 - до 6000 грн, с 1 июля 2021 - до 6500 грн.

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Украина, Кабмин, Зарплаты.

Автор:

Телеграф
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