Ухудшение ситуации с COVID-19: В Кабмине завтра соберается на внеочередное заседание

В Кабмине проведут 8 августа внеочередное заседание в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине. Об этом сообщили в Кабмине.

"8 августа планируется провести внеочередное заседание Кабинета Министров, где запланировано рассмотреть вопрос ухудшения ситуации с эпидемией в различных регионах страны. В частности, вопрос об эпидемической ситуации во временно оккупированном Крыму, где может происходить занижение реальных показателей заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в пятницу на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрели вопрос о внесении изменений в постановление № 641 в части расширения и изменений в перечень критериев определения цвета эпидемической опасности.

Комментируя решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стремительное ухудшение эпидситуации в Украине требует скоординированных действий власти на всех уровнях.

"Сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 - 1453 человека. Больше всего новых случаев - в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", - заявил Премьер-министр.