Скачать
Пятница, 07.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Харьков в "красной", а Тернополь в "зеленой": В Украине обновили список карантинных зон
Харьков в "красной", а Тернополь в "зеленой": В Украине обновили список карантинных зон
Зеленский "попросил" Путина освободить крымских татар
Зеленский "попросил" Путина освободить крымских татар
Рамирес - Постол: чемпионский бой объявлен официально
Рамирес - Постол: чемпионский бой объявлен официально
Печальная новость: в возрасте 21 года умер сын Виктора Павлика
Печальная новость: в возрасте 21 года умер сын Виктора Павлика

Харьков в "красной", а Тернополь в "зеленой": В Украине обновили список карантинных зон

Харьков в "красной", а Тернополь в "зеленой": В Украине обновили список карантинных зон
14:06 Сегодня Телеграф
Список карантинных зон в Украине обновили. Харьков отнесли в "красную" зону, а Тернополь из "красной" попал в "зеленую". Луцк, который ранее находился в "красной зоне" перенесли в "оранжевую".

Об этом свидетельствуют данные карты от Центра общественного здоровья МОЗ.

7 августа Центральная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела заседание и согласно четырем эпидемическим показателя отнесла регион в соответствующую зону. 

Карта карантинных зон 7.08.2020

В "красную" зону вошли Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.

В "оранжевую" зону попали Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ровенский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

"Желтая" зона включает Прилуки и Нежин (оба города из Черниговской области). При этом исключили из зоны Хмельницкий, Винницу и Новоград-Волынский.

Остальные города и районы, в частности и Киев, находятся в "зеленой" зоне.

Напомним, в регионах "красной" зоны вводится запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе и ресторанов.

Карантинные ограничения

В "оранжевой" - запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.

"Желтая" зона запрещает посещение домов престарелых, больниц, социальных учреждений.

Как сообщалось, в Украине третий день подряд фиксируют антирекорды по заболеваемости. На утро пятницы, 8 августа, выявили 78 261 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки заболели еще 1 453 человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер молодой украинский футболист Дмитрий Левчук
02 7 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Канал "112 Украина" заявил о попытке рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского
04 На Банковой рассказали, чего ждут от "нормандской встречи"
05 Ваш характер у Вас на лице: что форма носа может сказать о личности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине провели еще одну сложную операцию по трансплантации
В Украине провели еще одну сложную операцию по трансплантации
Новый замглавы Нацбанка: кто им стал
Новый замглавы Нацбанка: кто им стал
В Китае от чумы умер мужчина: на карантин закрыли целую деревню
В Китае от чумы умер мужчина: целую деревню изолировали
Ученые: Нескончаемая вырубка лесов может привести к гибели человечества
Ученые: Нескончаемая вырубка лесов может привести к гибели человечества
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь