Харьков в "красной", а Тернополь в "зеленой": В Украине обновили список карантинных зон

Список карантинных зон в Украине обновили. Харьков отнесли в "красную" зону, а Тернополь из "красной" попал в "зеленую". Луцк, который ранее находился в "красной зоне" перенесли в "оранжевую".

Об этом свидетельствуют данные карты от Центра общественного здоровья МОЗ.

7 августа Центральная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела заседание и согласно четырем эпидемическим показателя отнесла регион в соответствующую зону.

В "красную" зону вошли Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.

В "оранжевую" зону попали Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ровенский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

"Желтая" зона включает Прилуки и Нежин (оба города из Черниговской области). При этом исключили из зоны Хмельницкий, Винницу и Новоград-Волынский.

Остальные города и районы, в частности и Киев, находятся в "зеленой" зоне.

Напомним, в регионах "красной" зоны вводится запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе и ресторанов.

В "оранжевой" - запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.

"Желтая" зона запрещает посещение домов престарелых, больниц, социальных учреждений.

Как сообщалось, в Украине третий день подряд фиксируют антирекорды по заболеваемости. На утро пятницы, 8 августа, выявили 78 261 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки заболели еще 1 453 человека.