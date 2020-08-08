В EБA против повышения "минималки" в Украине

ЕБА выступила против увеличения минимальной зарплаты, по их мнению это приведет к увеличению теневой занятости в стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

"Увеличение фискального давления в разгар экономического кризиса и неопределенности будет стимулировать рост сектора "теневых" заработных плат, что приведет к снижению налоговых поступлений от той части бизнеса, которая пойдет на "тенизациию" своей деятельности", - говорится в сообщении.

По словам организации, следствием этого будет ухудшение условия деятельности именно для добросовестных плательщиков: "они будут нести дополнительные расходы на уплату ЕСВ, при этом, сталкиваясь с усиленной недобросовестной конкуренции со стороны теневого сектора, который вырастет в результате принятия предлагаемого законопроекта".

"Добросовестный бизнес устал быть площадкой для налоговых экспериментов. Период кризиса отразился на всем бизнес сообществе, поэтому сейчас важно поддержать компании, а не создавать дополнительные препятствия для прозрачной деятельности бизнеса ", - отметили в EBA.

Ассоциация настаивает на неприемлемости законопроекту №3963, если не будет снижена максимальная величина базы начисления ЕСВ.

Ранее, Владимир Зеленский подал в ВР законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.