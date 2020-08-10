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Черное золото начало расти в цене

Черное золото начало расти в цене
08:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 44,80 доллара за баррель, гласят данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,90%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 41,74 доллара за баррель, прибавив 1,26%.

Мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

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12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Конечное уменьшение добычи должно было составить 9,7 миллиона баррелей в сутки, соглашение вступило в силу с мая.

В ОПЕК прогнозировали цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель во второй половине года.

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Все по теме:

Нефть, Цена на нефть, Стоимость нефти.

Автор:

Телеграф
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