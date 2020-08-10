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Инфляция в июле: что подорожало больше всего

Инфляция в июле: что подорожало больше всего
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф
Больше всего в Украине подешевели яйца и безалкогольные напитки. В то же время подорожали мясо птицы, фрукты и хлеб.

В июле 2020 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, в годовом измерении инфляция по итогам июля осталась на уровне 2,4%.

Об этом сообщает сайт Государственной службы статистики.

"В июле 2019 года была зафиксирована такая же дефляция 0,6%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам июля 2020 года осталась на уровне 2,4% по сравнению с 1,7% по итогам мая, 2,1% - по итогам апреля и 2,3% - по итогам марта", -говорится в сообщении.

  • Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,4%.

  • Больше всего подешевели яйца (на 15,1%) и овощи (на 15%).

  • На 1,1-0,4% снизились цены на свинину, сахар, рис, сметану, молоко, сало.

  • На 2,1-0,3% подорожали мясо птицы, фрукты, хлеб.

  • Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,0%.

В годовом выражении наибольший рост цен в июле зафиксирован на фрукты (33,7%), яйца (14%), алкоголь и табачные изделия (10,1%), а также на услуги водоснабжения (22,6%).

Наибольшее снижение цен в июле в годовом выражении зафиксировано на природный газ (-43%), топливо и масла (-21,5%), овощи (-13,9%).

Как сообщалось, в Украине планируют повысь минимальную зарплату. Ожидается, что она составит 5 000 гривен.

Ранее Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 - до 6000 грн, с 1 июля 2021 - до 6500 грн.

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Все по теме:

Инфляция, Цены, Продукты.

Автор:

Телеграф
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