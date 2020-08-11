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СМИ: Строительство Северного потока-2 могут заморозить

СМИ: Строительство Северного потока-2 могут заморозить
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф
Компания, которая является партнером Газпрома впервыые заявила, что возможные санкции США увеличивают вероятность прекращения строительства газопровода.

Впервые участник проекта "Северный поток-2" компания Uniper заявила, что российский газопровод в обход Украины могут не достроить.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заявление одного из финансовых партнеров "Газпрома", немецкой энергетической компании. В заявлении отмечается, что подготовка новых санкций США увеличивает вероятность того, что запуск "Северного потока-2" будет отложен или же газопровод не будет завершен вовсе.

"По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток-2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает", - отмечается в отчете концерна.

Также Uniper заявила о вероятном списании кредита "Северному потоку – 2" в случае заморозки проекта. На конец мая немецкая компания выдала 700 миллионов евро, всего ожидалось 950 миллионов евро.

Как сообщалось, польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовав "Газпром" на почти 213 миллионов злотых (57 млн долларов). Причиной штрафа стал отказ "Газпрома" от сотрудничества в расследовании в отношении проекта "Северный поток-2".

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Все по теме:

Газпром, Газопровод, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
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