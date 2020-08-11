Нефть и газ в Украине продолжают падать в цене

Наибольшее падение цен зафиксировано в сфере добычи сырой нефти и природного газа – на 42,6%.

Цены производителей промышленной продукции в январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизились на 5,3%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Наибольшее падение цен производителей зафиксировано в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 27%. В частности, цены производителей в сфере добычи каменного угля снизились на 32,9%; сфере добычи сырой нефти и природного газа – на 42,6%; сфере добычи металлических руд – на 16,9%.

Также снизились цены производителей в перерабатывающей промышленности – на 3,1%.

Согласно данным Госстата, цены производителей в сфере поставок электричества, газа, пара и кондиционированного воздуха снизились на 0,6%.

Также Госстат сообщил, что цены производителей промышленной продукции в июле по сравнению с июнем выросли на 0,4%.